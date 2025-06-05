Лионель Месси признан игроком месяца в МЛС

37-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признан лучшим игроком МЛС в мае. Об этом информирует официальный аккаунт лиги в соцсети Х (ранее Twitter).

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В минувшем месяце аргентинский футболист принял участие в семи матчах соревнования, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 24 результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.