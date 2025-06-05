Канчельскис: "Локомотиву" нужно перехватить Модрича

Экс-полузащитник Андрей Канчельскис порекомендовал московскому "Локомотиву" подписать полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича.

"Почему нет? Если Модрич захочет, то может перебраться в Москву. Самое главное - его желание и что клуб готов предложить. "Локомотиву" нужно перехватить его у "Милана". Пьянич же приехал к нам, но его знал Николич Конечно, "Милан" и Серия А поинтереснее нашего чемпионата, но было бы здорово, если футболист с таким именем приехал бы в РПЛ", - заявил Канчельскис.

22 мая обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич объявил о своём уходе из мадридского "Реала" после 13 лет в клубе. 39-летний полузащитник покинет испанский клуб в статусе свободного агента после клубного чемпионата мира 2025, который пройдёт этим летом в США.

По данным СМИ, интерес к хорвату проявляет "Милан". Сообщалось, что стороны уже согласовали контракт с зарплатой 3-3.5 миллиона евро за сезон. В услугах Модрича также были заинтересованы клубы из США и Саудовской Аравии, но сам игрок хочет остаться в Европе, чтобы получить вызов в сборную Хорватии на чемпионат мира 2026 в следующем году.