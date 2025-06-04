Источник: "Зенит" предложил 30 миллионов евро за защитника "Фламенго"

«Зенит» из Санкт-Петербурга предложил 30 млн евро за правого защитника бразильского «Фламенго» Уэсли.

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По информации Fichajes, помимо сине-бело-голубых интерес к 21-летнему футболисту проявляет английский «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Уэсли принял участие в 23 играх во всех турнирах, забив один гол, а также на его счету две результативные передачи. Контракт защитника с «Фламенго» рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Стоит добавить, что за «Зенит» играют шесть бразильских игроков - Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Густаво Мантуан, Луис Энрике и Педро.

Напомним, что в прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» занял вторую строчку в турнирной таблице, набрав 66 очков.