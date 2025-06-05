Гол Роналду принес Португалии победу над Германией

Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций, одолев в гостях Германию со счетом 2:1.

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За несколько часов до матча в Мюнхене в португальской прессе появилась информация о возможной отставке главного тренера команды Роберто Мартинеса в случае поражения от немцев. Якобы при таких раскладах "европейских бразильцев" возглавит либо знаменитый Жозе Моуринью, работающий в турецком "Фенербахче", либо экс-рулевой саудовского "Аль-Хиляла" Жорже Жезуш. В том же материале сообщалось, что Мартинес не обращает внимания на подобные разговоры, но все же обстановка в португальской сборной была далека от идеальной. А тут еще и неясность относительно будущего Криштиану Роналду, который вышел в стартовом составе.

Германия же в свою очередь котировалась фаворитом у букмекеров в финальном турнире Лиги наций. Когда на 48-й минуте встречи Флориан Вирц открыл счет, показалось, что Бундестим подтвердит свой статус и завоюет место в финале. Но не тут-то было: сначала Шику Консейсау сравнял счет, а на 68-й минуте Роналду забил решающий мяч. Этот гол стал для Криштиану 937-м в карьере в целом, и 137-м в составе национальной команды. В концовке Германия попыталась отыграться, Юлиан Нагельсманн сделал несколько замен, однако все тщетно: Португалия во второй раз в истории примет участие в решающей встрече Лиги наций и постарается повторить успех 2019 года.

Второй участник финала Лиги наций определится в четверг, 5 июня, в матче между действующими чемпионами Европы испанцами и Францией. Финал мини-турнира, как и встреча за третье место, состоятся 8 июня.