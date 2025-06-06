Защитник «Ростова» может перейти в «Динамо»

Защитник "Ростова" Илья Вахания высказался о возможном переходе в московское "Динамо".

"Честно, я особо ничего сказать здесь не могу. Знаю, что какое?то общение есть, но комментировать не могу", - приводит слова Вахании "Матч ТВ".

В минувшем сезоне Илья Вахания провел за "Ростов" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 3 миллиона евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до лета 2028 года.