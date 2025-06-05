Украинский футболист извинился за то, что играл в России

Украинский футболист Филипп Будковский заявил о том, что жалеет о том, что играл за махачкалинский «Анжи», передает Sport24 со ссылкой на видео в YouTube.

«За этот поступок хотелось бы извиниться, я этого не должен был делать. Это такой период, который хочется забыть, просто вычеркнуть», — сказал Будковский.

Будковский выступал за «Анжи» в сезоне-2016/17, а также в начале 2018 года. Сейчас он играет за украинскую «Зарю».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.