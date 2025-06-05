Корнеев рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что московскому «Спартаку» нужно приобрести центрального защитника, атакующего полузащитника и центрального форварда этим летом.

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«Спартаку» летом нужно приобрести правого центрального защитника, команде нужна «десятка», топовый центральный нападающий, который будет разрывать в центре и на флангах», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».