Переговоры о переходе Мартирены в «Спартак» приостановлены

Переговоры о переходе Гастона Мартирены в «Спартак» приостановлены.

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По информации Metaratings.ru, переговоры московского клуба с «Расинг Авельянеда» поставлены на паузу. Сторонам не удается договориться о стоимости сделки – ранее сообщалось, что аргентинцы требуют 11-12 млн евро.

Красно-белые рассматривают других кандидатов на позицию правого защитника – в основном это латиноамериканские легионеры. В списке интересующих «Спартак» игроков также находятся также Андрей Лангович из «Ростова» и Илья Рожков из «Рубина», но пока москвичи не возвращались к этим кандидатурам.