Полузащитник Миралем Пьянич подвел итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник ПФК ЦСКА Миралем Пьянич подвёл итоги сезона-2024/2025 для армейской команды. Напомним, красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. В Российской Премьер-Лиге ЦСКА финишировал на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

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