Личка может стать главным тренером «Пари НН»

Бывший тренер "Динамо" Марцел Личка может возглавить "Пари НН".

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По информации источника, сегодня, 5 июня, запланировано общение Марцела Лички с губернатором Нижегородской области. На данный момент у чешского специалиста есть предложение по работе в Европе, но все будет зависеть от условий, которые предложит "Пари НН".

Напомним, что 1 мая руководство московского "Динамо" отправило Марцела Личку в отставку с поста главного тренера, ранее чешский специалист занимал аналогичную должность в "Оренбурге". После отставки Лички исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был Ролан Гусев, который входил в тренерский штаб Марцела.

По итогам сезона-2024/2025 московское "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30 турах 56 очков.