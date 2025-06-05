Мирослав Ромащенко близок к назначению на пост главного тренера тульского «Арсенала». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Ромащенко уже был в Туле и встречался с губернатором. Однако сначала «Арсеналу» нужно договориться о мирном соглашении со Сторожуком, после чего клуб сможет назначить Ромащенко.

«Арсенал» завершил прошлый сезон на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Первое место заняла «Балтика». Мирослав Ромащенко с января этого года работал тренером в «Урале». Екатеринбуржцы уступили в стыковых матчах «Ахмату» (2:3 по сумме двух встреч) и не смогли пробиться в РПЛ.