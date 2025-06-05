«Краснодар» и «Зенит» борются за игрока «Ахмата»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев может продолжить карьеру в «Краснодаре» или петербургском «Зените». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

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По информации источника, фаворитом в гонке за футболиста является краснодарский клуб, который хочет укрепить атакующую линию. Ожидается, что чеченский клуб попросит за своего игрока не менее €10 млн.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак». «Локомотив» расположился на шестой строчке, набрав 53 балла.