Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства

Подмосковный футбольный клуб «Химки» уведомил арбитражный суд о намерении подать заявление о признании клуба банкротом, следует из данных «Федресурса».

© ФК «Химки»

«Химки» по итогам сезона‑2024/25 заняли 12‑е место в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). На прошлой неделе стало известно, что клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет Российского футбольного союза по вопросам лицензирования оставил первоначальное решение в силе. Во вторник «Матч ТВ» сообщал, что «Химки» уведомили сотрудников о простое — временном приостановлении работы.