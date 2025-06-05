Футбольный клуб «Химки» начал процедуру банкротства

Подмосковный футбольный клуб «Химки» уведомил арбитражный суд о намерении подать заявление о признании клуба банкротом, следует из данных «Федресурса».
«Химки» по итогам сезона‑2024/25 заняли 12‑е место в МИР Российской премьер‑лиге (РПЛ). На прошлой неделе стало известно, что клуб не получил лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет Российского футбольного союза по вопросам лицензирования оставил первоначальное решение в силе. Во вторник «Матч ТВ» сообщал, что «Химки» уведомили сотрудников о простое — временном приостановлении работы.
— Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «ХИМКИ» (ОГРН 1205000110611, ИНН 5047246200) настоящим уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом) в порядке, установленном пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 статьи 33 и статьёй 213.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Основанием для подачи заявления является наличие признаков банкротства, предусмотренных пунктом 2 статьи 3 указанного закона: неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение более чем трех месяцев с даты, когда такие обязательства должны были быть исполнены. Заявление о признании должника банкротом будет подано не ранее чем через 15 календарных дней с даты публикации настоящего уведомления, — говорится в уведомлении «Химок».