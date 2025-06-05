Ташуев призвал расширить РПЛ

Экс-наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением по поводу возможного расширения Российской Премьер-Лиги, подчеркнув необходимость соблюдения спортивного принципа при принятии подобных решений.

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«Скорее всего, «Пари НН» займет 16-е место по итогам голосования и вылетит. В этот сезоне «Химки» устроили лиге веселую жизнь. Я однозначно выступаю за расширение РПЛ до 18 команд и говорю об этом давно. Россия – большая страна. У нас есть много интересных команд, им надо дать право играть в РПЛ. Но надо, чтобы в этой ситуации спортивный принцип стоял во главе угла», – сказал Ташуев Metaratings.ru.

В настоящий момент в Российской Премьер-лиге выступают 16 команд.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что из-за банкротства «Химок» в РПЛ могут остаться либо «Факел», либо «Оренбург» вместо «Пари НН». При этом Российский футбольный союз предлагает клубам самостоятельно принять решение по данному вопросу путём голосования.

По результатам сезона-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар», впервые в своей истории завоевавший золотые медали. На втором месте финишировал петербургский «Зенит», а третью строчку турнирной таблицы занял столичный ЦСКА.