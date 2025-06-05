«Спартак» переключился на правого защитника из РПЛ

Московский «Спартак» решил приостановить переговоры по покупке Гастона Мартирены у клуба «Расинг Авельянеда». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, клубы не могут договориться о сумме сделки — аргентинцы требуют за своего игрока от €11 млн до €12 млн. Вместо этого спартаковцы рассматривают варианты приобретения Ильи Рожкова из «Рубина» и Андрея Ланговича у «Ростова».

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак». «Локомотив» расположился на шестой строчке, набрав 53 балла.