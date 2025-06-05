Сборная России сыграет с Аргентиной

Российский футбольный союз (РФС) договорился с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) о проведении товарищеской встречи, сообщает SHOT.

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По информации источника, стороны договорились провести контрольную игру в ноябре 2025 года — руководство спорткомплекса «Лужники» уже получило запрет на сдачу в аренду арены во время международной паузы.

Последний раз россияне и аргентинцы встречались в матче-открытии «Лужников» после реконструкции в ноябре 2017 года, победу в той игре со счетом 1:0 одержали южноамериканцы.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.