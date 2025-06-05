РФС прокомментировал информацию о матче с Аргентиной

Российский футбольный союз (РФС) не подтвердил информацию о том, что договорился с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA) о проведении товарищеской встречи, сообщает «Звезда».

По информации источника, во время беседы с изданием гендиректор РФС заявил, что не в курсе о договоренности провести контрольную игру.

Последний раз россияне и аргентинцы встречались в матче-открытии «Лужников» после реконструкции в ноябре 2017 года, победу в той игре со счетом 1:0 одержали южноамериканцы.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.