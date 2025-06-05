«Интер» решил назначить тренером своего экс-защитника

«Интер» определился с именем нового главного тренера.

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Миланский клуб решил вести работу над приглашением Кристиана Киву и уже сообщил об этом «Парме», где экс-защитник «Интера» работает главным тренером, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Это решение было принято после того, как «Комо» отказался отпускать Франсеска Фабрегаса.

По итогам прошедшего сезона Серии А «Парма» под руководством Киву заняла 16-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков.