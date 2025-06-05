«Реал» и «Бенфика» завершают трансфер защитника Каррераса

«Реал» и «Бенфика» завершают трансфер Каррераса, остались детали. Португальцы получат всю сумму отступных в 50 млн евро, единственная уступка – защитник сыграет на КЧМ
«Реал» и «Бенфика» завершают трансфер Альваро Каррераса.
Как сообщает Marca, сторонам осталось обсудить последние детали сделки.
«Бенфика» учла пожелания защитника и позволит ему сыграть на клубном чемпионате мира с мадридцами. Фактически, это единственный вопрос, по которому португальский клуб уступил в переговорах. С точки зрения финансов, португальцы получат полную сумму отступных игрока, несмотря на попытки «Реала» заплатить менее 50 млн евро за своего воспитанника.
Каррерас и «Мадрид» намеревались завершить сделку на прошлой неделе, чтобы ему не пришлось возвращаться к тренировкам с «Бенфикой», но неуступчивость португальского клуба в переговорах помешала этому, и вопрос был отложен.
22-летний защитник продолжает тренироваться в Лиссабоне, ожидая окончательного соглашения о трансфере.