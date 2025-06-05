Джорджевич назвал тройку лучших футболистов в нынешнем «Зените»

Экс-футболист «Зенита» Лука Джорджевич выделил тройку лучших футболистов в нынешнем составе петербургского клуба. Также он считает, что Андрею Мостовому стоит попробовать свои силы в Европе.

© Чемпионат.com

— Кого из футболистов ты бы выделил в нынешнем «Зените»?

— Моего друга Дркушича, Максима Глушенкова и Андрея Мостового.

— Как считаешь, нужно ли, например, Мостовому попробовать свои силы в Европе?

— Думаю, да. Но нужно иметь в виду, что не всегда этот опыт бывает положительным. Зависит от многих факторов — от доверия тренера, от команды. Вот у Далера Кузяева была мечта, и он поехал. Да, не всё получается, но попробовал. А Хвича? Теперь он сыграл в финале Лиги чемпионов. Есть разные примеры, тут никогда не угадаешь, — приводит слова Джорджевича «Спорт-экспресс».