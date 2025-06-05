«Аль-Наср» все еще хочет подписать Луиса Диаса.

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Ранее стало известно, что «Барселона» связалась с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер колумбийского вингера, но англичане ответили, что он не продается.

По информации журналиста Бена Джейкобса, каталонцы вышли из борьбы за игрока. Они не чувствуют, что могут переубедить «Ливерпуль» или сделать достаточно крупное предложение, чтобы изменить позицию английского клуба.

«Аль-Наср» по-прежнему хочет попытаться подписать игрока. Клуб из Джидды хочет получить согласие игрока на переход, а затем сделать предложение «Ливерпулю» – саудовцы готовы заплатить около 85 миллионов евро. Пока никаких переговоров между клубами не было.

Отмечается, что «красные» согласятся отпустить Диаса только в том случае, если получат «огромное» предложение, которое позволит заменить его другим качественным игроком.

В минувшем сезоне АПЛ Луис провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами.