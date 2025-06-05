Президент «Оренбурга» высказался о ситуации с продажей Веры «Химкам»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал ситуацию с продажей «Химкам» Лукаса Веры, за которого подмосковный клуб не сможет рассчитаться из-за банкротства.

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«Оренбург», на мой взгляд, больше других пострадал во всей ситуации с «Химками». Клуб осуществил трансфер Лукаса Веры, при этом не получил за него денежных средств», – цитирует Волженкина «Матч ТВ».

Вера перешел в «Химки» летом 2024 года за 1 млн. На счету аргентинца 7 голов и 4 голевых передачи за 30 матчей в чемпионате в составе красно-черных.

Волженкин занял пост в декабре 2024 года. В сезоне-2024/25 «Оренбург» вылетел из РПЛ, финишировав на 15-й строчке.

«Химки» сохранили прописку в РПЛ по спортивному принципу (12-е место), но не получили лицензию на следующий розыгрыш.