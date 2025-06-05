«Ахмат» опубликовал информацию о работе в рамках летних сборов

«Ахмат» вернётся к тренировкам 16 июня. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале грозненцев.

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16 июня команда соберётся в учебно-тренировочном центре «Новогорск», где состоятся подготовительные сборы перед началом нового сезона. 16 и 17 июня коллектив пройдёт медицинский осмотр в одной из московских специализированных клиник.

Первые сборы продлятся до 30 июня, а второй этап пройдёт с 3 по 13 июля. В рамках подготовки к сезону «Ахмат» также примет участие в трёх контрольных матчах.

Коллектив вернётся в Грозный за неделю до старта чемпионата, где продолжит подготовку к игре первого тура.

По итогам прошлого сезона «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ, но сохранил место в высшем дивизионе, переиграв в переходных матчах «Урал».