17-летний Ямаль признан лучшим молодым игроком сезона в чемпионате Испании

17-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль был признан лучшим молодым игроком минувшего сезона испанской Примеры. Об этом информирует официальный сайт Ла Лиги.

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Эта награда вручается футболистам, не достигшим 23-летнего возраста.

В голосовании Ямаль опередил полузащитника «Барселоны» Педри, футболистов мадридского «Реала» Джуда Беллингема и Арду Гюлера, игроков «Лас-Пальмаса» Фабиу Силву и Альберто Молейро, а также нападающего «Валенсии» Диего Лопеса.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Ямаль принял участие в 35 матчах, в которых он отметился девятью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.