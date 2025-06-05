«Ахмат» оштрафован по итогам матча с «Уралом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал «Ахмат» на 280 тысяч рублей за ряд нарушений в домашнем стыковом матче с «Уралом», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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«Ахмат» по итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне по сумме двух матчей обыграл «Урал» (1:2, 2:0).