«Ахмат» оштрафован по итогам матча с «Уралом»

Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал «Ахмат» на 280 тысяч рублей за ряд нарушений в домашнем стыковом матче с «Уралом», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«Ахмат» по итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне по сумме двух матчей обыграл «Урал» (1:2, 2:0).
— За необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, имеется в виду отсутствие удостоверения у сотрудников КРС, и нахождения посторонних лиц «Ахмат» оштрафован на 200 тысяч рублей. За массовое появление на футбольном поле посторонних лиц после окончания матча — еще на 50 тысяч. За непредставление видеозаписи с камер наблюдения «Ахмат» оштрафован на 20 тысяч, а полузащитник команды Бериша оштраофван за выход за пределы технической зоны на 10 тысяч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».