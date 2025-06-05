«Ливерпуль» отклонил предложение «Барселоны» по Луису Диасу

«Ливерпуль» ответил отказом на предложение «Барселоны» о покупке крайнего нападающего Луиса Диаса, отметив, что колумбийский футболист не продаётся. Об этом сообщает The Athletic.

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По информации источника, главный тренер мерсисайдцев Арне Слот рассчитывает на Диаса при формировании состава команды на грядущий сезон. Интерес к 28-летнему вингеру по-прежнему проявляют клубы из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.