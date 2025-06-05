«Манчестер Юнайтед» может усилить состав нападающим из ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» предложили кандидатуру 23-летнего нападающего «ПСЖ» Гонсалу Рамуша для усиления линии атаки. Об этом сообщает Daily Mail.

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По информации источника, французский гранд готов продать португальского футболиста.

Также подчёркивается, что не стоит придавать большого значения сообщениям СМИ о возможном подписании «красными дьяволами» форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко и нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича.

В минувшем сезоне Рамуш принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.