Агент Джикии рассказал об интересе к футболисту со стороны турецких клубов

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы бывшего защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, сообщил «Матч ТВ», что к игроку проявляют интерес клубы из Турции.

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Джикии 31 год, в минувшем сезоне он выступал за «Химки» и провел 19 матчей в составе подмосковного клуба во всех турнирах. В четверг «Химки» начал процедуру банкротства.

— Мы общаемся с клубами по поводу Георгия. В том числе и с заграничными. Есть интерес и из Турции, два турецких клуба им интересуются. Более подробно сейчас нет смысла об этом говорить. Когда мы будем четко понимать все, и будет подписан документ, мы обязательно поделимся этим. Есть заинтересованность. Но вы знаете, что в любых переговорах есть нюансы, которые надо привести к общему знаменателю, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

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