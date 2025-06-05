Алексей Миранчук включен в топ-10 самых дорогих игроков МЛС

Статистический портал Transfermarkt, который специализируется на оценке трансферной стоимости футболистов, обновил данные по МЛС. Согласно подсчётам источника, трансферная стоимость хавбека клуба «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука снизилась на один миллион евро, но он остался в топ-10 самых дорогих футболистов чемпионата. Список из десяти наиболее дорогих исполнителей лиги выглядит следующим образом:

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Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси») — € 20 млн;

Эммануэль Латте Лат («Атланта Юнайтед») — € 18 млн;

Лионель Месси («Интер Майами») - € 18 млн (-1 млн);

Кевин Денки («Цинциннати») - € 14 млн;

Эвандер Феррейра («Цинциннати») — € 14 млн;

Габриэл Пек («Лос-Анджелес Гэлакси») - € 10 млн (-2 млн);

Ирвин Лосано («Сан-Диего») — € 10 млн (-2 млн);

Мигель Альмирон («Атланта Юнайтед») — € 10 млн (-2 млн);

Андерс Дрейер («Сан-Диего») — € 9 млн ( +1 млн);

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») — € 9 млн ( -1 млн).

В 17 матчах нынешнего клубного сезона на счету Миранчука два гола и три голевые передачи.