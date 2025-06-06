Раскрыта сумма предложения «Фламенго» по Карраскалю

Вингер «Динамо» Хорхе Карраскаль всерьёз заинтересовал «Фламенго». Бразильский клуб предложил за колумбийца €12 млн, информирует Ge Globo.

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Отмечается, что данная сумма включает в себя разнообразные бонусы. «Фламенго» хочет оформить сделку как можно быстрее, чтобы Карраскаль помог команде на клубном чемпионате мира.

Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. За этот период он принял участие в 64 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 12 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €7 млн.