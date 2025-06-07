Матвей Сафонов опубликовал пост о своей ошибке в матче со сборной Нигерии

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о своей ошибке в товарищеском матче с Нигерией (1:1). Напомним, на 71-й минуте встречи Сафонов выполнил неточную передачу, которую перехватил нападающий нигерийской национальной команды Толу Арокодаре, после чего он забил гол.

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«Думаю, что очень важно делать выводы из ошибок, а не концентрироваться на них. Намного важнее сохранять в голове положительные моменты и двигаться дальше. Спасибо Лужникам, команде и всем болельщикам за атмосферу. Получил огромное удовольствие от игры.

© из личного архива Матвея Сафонова

P.S. Фотка для недоброжелателей, стараюсь играть на опережение», — написал Сафонов в телеграм-канале.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.