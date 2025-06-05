«Возможно, да, но не факт»: Карпин о матче с Аргентиной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции кратко оценил шансы национальной команды сыграть с Аргентиной в рамках товарищеских матчей.

«Насколько я знаю, Максим Львович это уже опроверг. Возможно, да, но не факт», — заявил он.

5 июня в СМИ появилась информация о существующей договоренности о проведении матча между сборными России и Аргентины. Однако Российский футбольный союз (РФС) не подтвердил информацию о том, что договорился с Аргентинской футбольной ассоциацией (AFA).

Последний раз россияне и аргентинцы встречались в матче-открытии «Лужников» после реконструкции в ноябре 2017 года, победу в той игре со счетом 1:0 одержали южноамериканцы.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.