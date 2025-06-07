Луис де ла Фуэнте: Лига наций — очень серьёзный, сложный и престижный турнир

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед финальным матчем Лиги наций с командой Португалии высоко отозвался о данном турнире. Встреча состоится завтра, 8 июня.

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«С самого начала мы понимали, насколько эта борьба будет жёсткой — и результаты это подтверждают. Не каждый день приходится играть с такими сильными командами. Здесь четыре из пяти лучших сборных Европы. Этот турнир очень серьёзный, сложный и престижный, и со временем его ценность будет только расти», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

В матче за третье место встретятся сборные Германии и Франции. Эта игра также состоится 8 июня.