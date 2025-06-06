Спаллетти отреагировал на отказ Ачерби от вызова в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался об отказе защитника «Интера» Франческо Ачерби от вызова в национальную команду на июньские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

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Ачерби ранее заявил, что отказался от вызова из-за неуважения.

«Однажды Ачерби расскажет, в чём именно он увидел с моей стороны неуважение. А я в ответ выскажу своё мнение — о том, каким было его уважение ко мне и, что важнее всего, к сборной Италии», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

31 мая Ачерби в составе «Интера» потерпел разгромное поражение в матче с «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.