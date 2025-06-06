Арбитра отстранили на два года за пожелание футболисту заболеть раком

Футбольный арбитр Габриэль Каджари дисквалифицирован на два года за то, что пожелал полузащитнику «Про Сесто» Алессандро Сале заболеть раком, сообщает онлайн-издание Gazzetta dello Sport.

Это случилось в ноябре 2024 года, когда Каджари был главным арбитром матча Серии D (четвёртый по силе итальянский дивизион) между «Милано» и «Про Сесто».

Во время игры Алессандро Сала попросил замену, мотивировав это тем, что услышал оскорбления от главного арбитра встречи. Футболист заявил, что Каджари пожелал ему заболеть раком. Впоследствии «Про Сесто» осудил действия арбитра, а федеральная прокуратура Италии приступила к расследованию инцидента.