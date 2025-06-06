Дуду рассказал, какой российский клуб самый популярный в Бразилии

Экс-игрок ЦСКА Дуду рассказал о том, какой клуб является самым популярным в Бразилии.

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"Конечно, ЦСКА. Даже в Бразилии! Раньше говорили только о ЦСКА и "Спартаке", но больше об армейцах. Мы, бразильцы, создали эту историю, когда начали приезжать в Россию", - цитирует Дуду "СЭ".

Дуду выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Бразилец провел за московский клуб во всех турнирах 107 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 10 результативных передач. Также Дуду выступал за греческий "Олимпиакос", бразильские "Ботафого", "Виторию", "Форталезу" и "Гойяс".

Бразильский футболист стал двухкратным чемпионом России в составе ЦСКА, обладателем Кубка и Суперкубка страны.