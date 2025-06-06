Тренер Семин рассказал, разгромит ли Россия сборную Нигерии

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что ожидает равную игру в матче Россия — Нигерия, передает Sport24.

«Не думаю, что может быть разгром. Считаю, это будет равная игра», — сказал Семин.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.