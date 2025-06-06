Рекордсмен «Сочи» по числу матчей Никита Бурмистров завершил карьеру футболиста

Матч ТВ

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров завершил профессиональную карьеру футболиста, сообщает пресс‑служба клуба.

Рекордсмен «Сочи» по числу матчей завершил карьеру футболиста
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Форвард выступал за «Сочи» с июля 2018 года. Всего он провел за команду 177 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 28 голевых передач.

— Рекордсмен «Сочи» по количеству сыгранных матчей Никита Бурмистров принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Матч с «Пари НН» стал для 35‑летнего игрока последним в футболке «Сочи», — говорится в заявлении «Сочи».

35‑летний Бурмистров является воспитанником московского ЦСКА. Он также выступал за «Луч‑Энергию», «Шинник», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Ротор» и «Балтику». С ЦСКА Бурмистров был бронзовым призером чемпионата России (2007), с «Сочи» — серебряным призером (2021/22).