Рекордсмен «Сочи» по числу матчей завершил карьеру футболиста

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров завершил профессиональную карьеру футболиста, сообщает пресс‑служба клуба.

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Форвард выступал за «Сочи» с июля 2018 года. Всего он провел за команду 177 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 28 голевых передач.

— Рекордсмен «Сочи» по количеству сыгранных матчей Никита Бурмистров принял решение завершить профессиональную карьеру футболиста. Матч с «Пари НН» стал для 35‑летнего игрока последним в футболке «Сочи», — говорится в заявлении «Сочи».

35‑летний Бурмистров является воспитанником московского ЦСКА. Он также выступал за «Луч‑Энергию», «Шинник», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Ротор» и «Балтику». С ЦСКА Бурмистров был бронзовым призером чемпионата России (2007), с «Сочи» — серебряным призером (2021/22).