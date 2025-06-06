Нападающий «Спартака» рассказал об интересе ПСЖ и «Монако»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны французских клубов «ПСЖ» и «Монако».

© ФК «Спартак»

«Это мечта. В детстве я наблюдал за этими командами в Лиге чемпионов, где выступали звезды мирового уровня. То, что ходят слухи – это знак, что я двигаюсь в правильном направлении. Сейчас я счастлив в России. Пока это лишь разговоры. Все может измениться только с появлением официального предложения», – сказал Угальде в разговоре с Yashin Quesada.

В прошедшем сезоне 23-летний Угальде принял участие в 36 матчах за «Спартак», забив 18 голов и сделав 6 голевых передач. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

По итогам сезона-2024/2025 «Спартак» с 57 очками занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.