У экс-капитана «Спартака» обнаружили 50 неоплачнных штрафов

PostNews: экс-капитан "Спартака" Джикия не оплатил 50 штрафов за нарушения ПДД
Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикий имеет 50 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 52 тысячи рублей, сообщает PostNews.
Последний раз Джикия оплатил штраф в апреле 2025 года. Всего с начала года у него 247 нарушений ПДД, Большинство штрафов Джикия получил за превышение скорости. В 2021 году Джикия купил автомобиль Mini Cooper JCW. С тех пор он нарушил правила более 2 тысяч раз.
Джикия пополнил состав подмосковных «Химок» в 2024 году. Соглашение заключено по схеме «1+1». В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, но не получили лицензию, которая позволяет играть в РПЛ, на сезон-2025/26.
До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».