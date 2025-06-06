Нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции. Об этом сообщает Stats Foot в соцсети X.

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Мбаппе стал самым результативным игроком национальной команды. В его активе 80 очков — 49 голов и 31 передача. Он обошел по этому показателю Тьерри Анри, который за свою карьеру поучаствовал в 78 забитых мячах команды (51 гол и 27 ассистов).

5 июня сборная Франции проиграла Испании в полуфинальном матче лиги А Лиги наций УЕФА. Встреча прошла в немецком Штутгарте и завершилась со счетом 5:4 в пользу испанцев. Мбаппе реализовал пенальти и отдал результативную передачу.

Ранее Мбаппе признали лучшим футболистом «Реала» в сезоне-2024/2025. В минувшем сезоне француз провел за мадридский клуб 56 матчей во всех турнирах, отметившись 43 забитыми мячами и пятью результативными передачами.