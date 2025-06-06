Быстров: Глушенкову надо найти общий язык с Семаком

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ будущее хавбека сине-бело-голубых Максима Глушенкова в петербургской команде.

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В минувшем сезоне Глушенков провел 26 матчей, забил 11 голов и сделал пять ассистов. В весенней части РПЛ 25-летний игрок отметился лишь одним забитым мячом.

– Что делать «Зениту» с Максимом Глушенковым, который неудачно провел весенний отрезок?

– А что с ним делать? У него контракт.

– Если у него, действительно, конфликт с Семаком, стоит ли вмешаться Председателю правления Медведеву?

– Естественно. Если есть конфликт, нужно встречаться и решать его. Только я сомневаюсь, что Глушенков кому-то нужен за те деньги, за которые его купил «Зенит».

– Прошлым летом «Зенит» купил Глушенкова у «Локо» за 6,3 млн евро. Если сейчас питерцы захотят его продать, какая сумма будет оптимальной?

– Если за него заплатят 10 миллионов евро, то тогда не стоит держать в команде людей, которые конфликтуют. «Зенит» уже сказал, что Семак останется. Получается, что либо Глушенков находит общий язык с Семаком, либо его продают.

– Вряд ли кто-то купит Глушенкова за 10 миллионов евро.

– Поэтому я и говорю, что это вряд ли случится. Но если конфликт, то что еще делать? Пусть тогда Глушенков закончит с футболом. Будет просто сидеть в «Зените», ходить на тренировки и получать зарплату. Такой вариант тоже может быть.

– Возвращение в «Локомотив» стало бы выходом для Глушенкова?

– Если Глушенков нужен «Локомотиву» и клуб готов за него заплатить, то да. Хотя вряд ли они буду это делать, – отметил Быстров.

Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до 2028 года с опцией продления на один сезон.