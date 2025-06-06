Экс-футболист «Спартака» сравнил Карпина с отцом

Бывший футболист московского «Спартака» Эманэуль Эменике рассказал об отношениях с экс-тренером команды Валерием Карпиным, сравнив его с отцом, передает Metaratings.

«Карпин — отличный тренер и человек. Он был мне как отец. Когда только пришел в «Спартак», он дал мне шанс. У меня не получалось забить в первых восьми матчах, но он вселил в меня уверенность», — сказал Эменике.

Всего за «Спартак» нигерийский форвард провел 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал восемь результативных передач. Со «Спартаком» Эменике стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2011/12.

Карпин возглавлял красно-белых с 2009 по 2012 год и с 2012 по 2014 год. Дважды он приводил столичный клуб к серебряным медалям РПЛ. В бытность футболистом Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1991 год и с 1992 по 1994 год. В футболке клуба он трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.