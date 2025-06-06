Экс-тренеру дортмундской «Боруссии» предлагали возглавить «Динамо»

Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач связывался с экс-тренером дортмундской "Боруссии".

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По сведениям источника, спортивный директор московского "Динамо" Желько Бувач звонил бывшему наставнику "Боруссии" Дортмунд Нури Шахину с целью предложить возглавить российский клуб.

Отмечается, что влияние Бувача в московском клубе уменьшилось – его мнение перестало быть ключевым в принятии решений. Сообщается, что бело-голубые отказались от приглашения иностранных тренеров.

Шахин руководил дортмундской "Боруссией" с лета прошлого года по январь 2025-го. При нем немецкая команда провела 27 матчей, в которых одержала 12 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.