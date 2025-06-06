«Динамо» ведет переговоры по Зайнутдинову

«Динамо» ведёт переговоры по трансферу футболиста «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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Помимо «Динамо», игроком интересуются «Зенит» и «Краснодар», но московский клуб — фаворит в борьбе за игрока. Зайнутдинову 27 лет, за «Бешикташ» он выступает с 2023-го. В завершившемся сезоне казахстанский защитник провёл 12 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за ЦСКА. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бактиёра в € 3,3 млн.

Напомним, чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место, «Динамо» – пятое.