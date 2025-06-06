Экс-охранник Роналду рассказал, сколько футболист ему платил

Экс-охранник Криштиану Роналду рассказал, сколько футболист ему платил.

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Хичман Бухари работал четыре года в качестве личного телохранителя португальского нападающего.

Он рассказал, что Криштиану Роналду платил ему около 850 фунтов в день.