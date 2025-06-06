Экс-охранник Роналду рассказал, сколько футболист ему платил

Роналду платил около 850 фунтов в день бывшему телохранителю: «Мой лучший босс. Были инциденты с папарацци и сумасшедшими фанатами, но ничего серьезного»
Экс-охранник Криштиану Роналду рассказал, сколько футболист ему платил.
Хичман Бухари работал четыре года в качестве личного телохранителя португальского нападающего.
Он рассказал, что Криштиану Роналду платил ему около 850 фунтов в день.
«Он лучший босс, с которым я когда-либо работал. У нас были хорошие взаимоотношения. Работать с ним – это не то же самое, как работать с кем-то, кому угрожают смертью или похищением. У нас были глупые инциденты с папарацци и сумасшедшими фанатами, но ничего серьезного», – сказал Хичман Бухари.