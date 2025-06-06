Объявлен рейтинг самых бьющих игроков РПЛ сезона-2024/2025
Статистический телеграм-канал РУСТАТ объявил рейтинг самых бьющих футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В частности, названы футболисты с наибольшим количеством ударом в общем и с наибольшим количеством ударов конкретно в створ ворот.
Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов:
- Эсекьель Барко («Спартак») — 80;
- Брайан Мансилья («Оренбург») — 76;
- Манфред Угальде («Спартак») — 75;
- Джон Кордоба («Краснодар») — 68;
- Мирлинд Даку («Рубин») — 65.
Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов в створ:
- Манфред Угальде («Спартак») — 38;
- Джон Кордоба («Краснодар») — 36;
- Мирлинд Даку («Рубин») — 32;
- Эдуард Сперцян («Краснодар») — 31;
- Эсекьель Барко («Спартак») — 31.