Объявлен рейтинг самых бьющих игроков РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат.com

Статистический телеграм-канал РУСТАТ объявил рейтинг самых бьющих футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В частности, названы футболисты с наибольшим количеством ударом в общем и с наибольшим количеством ударов конкретно в створ ворот.

Объявлен рейтинг самых бьющих игроков РПЛ сезона-2024/2025
© Чемпионат.com

Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов:

  1. Эсекьель Барко («Спартак») — 80;
  2. Брайан Мансилья («Оренбург») — 76;
  3. Манфред Угальде («Спартак») — 75;
  4. Джон Кордоба («Краснодар») — 68;
  5. Мирлинд Даку («Рубин») — 65.

Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов в створ:

  1. Манфред Угальде («Спартак») — 38;
  2. Джон Кордоба («Краснодар») — 36;
  3. Мирлинд Даку («Рубин») — 32;
  4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 31;
  5. Эсекьель Барко («Спартак») — 31.