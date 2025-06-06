Объявлен рейтинг самых бьющих игроков РПЛ сезона-2024/2025

Статистический телеграм-канал РУСТАТ объявил рейтинг самых бьющих футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. В частности, названы футболисты с наибольшим количеством ударом в общем и с наибольшим количеством ударов конкретно в створ ворот.

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Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов:

Эсекьель Барко («Спартак») — 80; Брайан Мансилья («Оренбург») — 76; Манфред Угальде («Спартак») — 75; Джон Кордоба («Краснодар») — 68; Мирлинд Даку («Рубин») — 65.

Топ-5 игроков РПЛ по количеству ударов в створ: