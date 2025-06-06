Губерниев высказался об обвинениях Шишкарева в адрес «Черноморца»

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что у бывшего председателя наблюдательного совета «Черноморца», российского бизнесмена Сергея Шишкарева должны быть доказательства в попытке клуба манипулировать спортивным результатом матча с «Сочи».

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«Черноморец» не получил лицензию «РФС‑1» для выступления в РПЛ из‑за несоответствия стадиона «Центральный» требованиям премьер‑лиги. Шишкарев в пятницу заявил, что главный тренер Олег Василенко и ведущие футболисты команды получили определенное предложение от руководства клуба повлиять на спортивный результат матча с «Сочи». «Черноморец» 24 мая дома обыграл «Сочи» со счетом 2:1 в 34‑м туре МЕЛБЕТ‑Первой Лиги.

— Так Шишкарев ведь сам ставил весь менеджмент «Черноморца»! Странно. Я знаю точно, что весь менеджмент приводил он сам. Что касается работы тренеров, там были вопросы, и к менеджменту были! Но все упиралось как раз в Шишкарева, в его людей. Получается, правая рука не знает, что творит левая? Может, там есть какие‑то подводные камни… Конечно, жаль, когда уходит спонсор, особенно такой богатый человек… Но посмотрим. Пришел всего на несколько сезонов и теперь уходит. История странная.

— Она странная не только из‑за ухода, но и из‑за обвинений в договорном матче…

— Если Шишкарев обвиняет, значит должны быть какие‑то доказательства, не так ли? Если гендиректор подначивал футболистов на «договорняк», то с историей должен разбираться КДК РФС, а может, даже правоохранительные органы. Чтобы не быть голословным, должны быть доказательства. В любом случае история очень мутная, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«Черноморец» (64 очка) занял третье место в Первой лиге. «Сочи» (57) финишировал пятым и в стыковых матчах прошел «Пари НН» (4:3 — по сумме).