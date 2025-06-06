«Манчестер Юнайтед» уменьшил зарплатный фонд

«Манчестер Юнайтед» сократили фонд заработной платы на 20 млн фунтов.

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Такие показатели в третьем квартале финансового года, по мнению клуба, помогут им вписаться в финансовый фэйр-плей и выделить бюджет на летние траты Рубена Аморима.

Сокращение расходов совладельца сэра Джима Рэтклиффа привело к тому, что более 250 сотрудников потеряли работу, за этим также последуют еще 200 увольнений. «Юнайтед» выплатил персоналу 71,2 млн фунтов за первые три месяца 2025 года, что меньше, чем 91 млн фунтов годом ранее.

На зарплаты «Юнайтед» также повлияли уход в аренду Маркуса Рашфорда, одного из самых высокооплачиваемых игроков клуба, а также Антони и Тирелла Маласии. Кроме того, игрокам не выплачивались бонусы Лиги чемпионов, потому что команда играла в Лиге Европы.

Сейчас клуб считает, что попытки сократить расходы и создать более устойчивую финансовую структуру начинают приносить плоды и позволят инвестировать в команду.

Манкунианцы зафиксировали чистую прибыль в размере 0,7 млн ​​фунтов за финансовый квартал – по сравнению с убытком в размере 66,2 млн фунтов за аналогичный период прошлого года – и операционный убыток в размере 2,7 млн ​​фунтов стерлингов, поскольку их коммерческий, игровой и доход от трансляций выросли.

В клубе прогнозируют, что в следующем году их доход составит около 670 млн, а не 660 млн фунтов за год.

Чистый долг «МЮ» остается неизменным и составляет около 650 млн долларов. Клуб также задолжала 212 млн фунтов по кредитной линии, в результате чего их общий долг превысил 700 млн фунтов.