Василенко отреагировал на слухи о возможном назначении тренером «Торпедо»

Тренер Олег Василенко подтвердил свой уход из новороссийского «Черноморца». При этом он признался, что ещё не вёл переговоров по поводу своего дальнейшего трудоустройства.

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— Вы покидаете «Черноморец»?

— Если складывается такая ситуация, нужно двигаться дальше.

— Пишут про «Торпедо», что вы согласились возглавить команду.

— Я ни с кем не вёл переговоров, потому что у меня действующий контракт. Мне вчера присылали статьи, где я с Сергеем Николаевичем даже обсудил возможность ухода в «Торпедо». Сергей Николаевич узнал бы об этом первым, если бы такое произошло, — передаёт слова Василенко корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.